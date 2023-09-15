Нашел новую девушку: сын Рыбина и Сенчуковой живет вместе с возлюбленной

Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой съехался с новой возлюбленной, об этом пишет «Леди mail.ru».

Василий Рыбин прожил со своей последней супругой в браке всего 11 месяцев - пара развелась летом 2023 года. Как выяснилось позже, у молодого человека на тот момент была другая девушка. Рыбин-младший активно делится в соцсетях совместными снимками со своей новой пассией.

О новой избраннице Василия известно не так много — она работает бьюти-специалистом, ей всего 19 лет. Виктор Рыбин рассказал, что его сын живет с девушкой под одной крышей.

«Вася со своей девушкой живет отдельно, в доме, который мы еще давно ему подарили. Наши дома находятся рядом, на одном большом участке. Но бюджет у нас разный, безусловно. Ребята живут самостоятельно. У сына своя музыкальная школа, у него штат сотрудников и преподавателей. Вася неплохо зарабатывает», — объяснил музыкант.

Напомним, говоря о своих последних отношениях, которые закончились разводом, Василий заявлял, что виноваты оба партнера. Рыбин-младший признавался, что они с экс-супругой не сошлись характерами.

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