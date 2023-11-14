Хирургу Тимуру Хайдарову удалось договориться с 12 недовольными пациентками, об этом сообщает газета «Известия».

Скандал, связанный с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, похоже, подходит к своему завершению. Напомним, несколько месяцев назад врача обвинили в халатном отношении к пациенткам — неудовлетворительным результатом после пластических операций поделились Любовь Успенская и Слава. После этого к ним присоединились обычные женщины, которые тоже остались недовольны результатами хирургического вмешательства.

Как рассказала адвокат потерпевшей стороны Елена Сенина, благодаря процессу медиации с «Олимп Клиник», в которой оперировал Хайдаров, удалось уладить конфликт мирным способом с 12 пациентками из 16. При этом с оставшимися женщинами вопрос будет решаться в индивидуальном порядке, рассказал юрист клиники Роман Азатян.

«Для нас пациенты на первом месте. Соответственно, если они недовольны, то мы будем искать пути решения, чтобы они были удовлетворены. Сейчас, по опыту и подобию того, как это произошло с "Олимп Клиник", клиника Тимура Хайдарова "Ай Кью Пластик" также принимает участие в процедуре медиации», — объяснил он.

Тимур Хайдаров также принимает участие в переговорах с пострадавшими. По его словам, части пациенток проведут повторные операции.

«Вы поймите одну вещь — это пластическая хирургия. Здесь имеет место быть некая, допустим, неудовлетворенность пациента. Вопрос в том, как мы ее решаем. Конечно, мы предлагаем варианты переделок, коррекции. Обычно это делается на очень удобных условиях для пациента или для клиники», — рассказал Хайдаров.

Ранее мы писали о том, что пытавшейся покончить с собой жертве хирурга Тимура Хайдарова исправили грудь.