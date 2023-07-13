Была не одна: Наталья Подольская рассказала, как глушила боль после расставания с Пресняковым

Певица Наталья Подольская рассказала, как прыгнула с парашютом во время расставания с мужем Владимиром Пресняковым. Это случилось в 2005 году, когда пара разорвала отношения, но через полгода воссоединилась.

Исполнительница призналась, что решилась на этот шаг, чтобы «заглушить боль». По ее словам, в таких экстремальных ситуациях она действует как робот. Поэтому, когда инструктор сказал ей шагнуть в пропасть, она его послушала. Подольская прыгала не одна, а в тандеме.

«Было свободное падение сколько-то секунд, когда раздуваются щеки. И после этого тренер решил устроить мне аттракцион, он меня кувыркал», – вспоминала артистка в беседе с Пятым каналом.

Наталья говорит, что больше бы не повторила подобную выходку. А в тот раз молилась и мечтала, чтобы это скорее закончилось.

Сейчас певица по-другому смотрит на экстремальные поступки. Она отмечает, что это связано с рождением детей. Теперь Наталья не готова рисковать своей жизнью.

Женщина рассказала, что после воссоединения рассказала мужу о своем экстремальном поступке. Но Пресняков был не удивлен, ведь в прошлом несколько раз сам прыгал с парашютом.