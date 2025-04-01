Наталья Подольская призналась, что ревновала Преснякова к Орбакайте и Ленской

Наталья Подольская призналась, что ревновала Владимира Преснякова к Кристине Орбакайте и Елене Ленской. Об этом стало известно в эфире шоу Марка Бертона.

До встречи с Подольской певец строил отношения с Орбакайте и Ленской. Наталья не скрывает, что у нее нет дружеских чувств к экс-избранницам супруга. Более того, ей потребовалось время, чтобы избавиться от ревности. Особенно у Подольской был негатив к Елене. Тогда она была убеждена: у Владимира осталась привязанность к дизайнеру.

«Конечно, мне потребовалось время, чтобы не ревновать к Лене, потому что она была второй женой. Мне кажется, все так делают, особенно молоденькие девушки. Я себя с ней не сравнивала. Когда человек очень много лет проводит с кем-то, то взять и обрубить сразу не получается. Я ревновала к этому. А сейчас мне так хочется сказать юным девочкам, чтобы они прекратили это делать — глупо ревновать к прошлым отношениям», — призналась артистка.

По словам Подольской, сейчас она относится с благодарностью к бывшим возлюбленным Преснякова. Певица убеждена, что Кристина и Елена дали Владимиру необходимый опыт, «подготовили для нее идеального мужа».

Напомним, Наталья и Владимир узаконили отношения в 2010 году.

Ранее Наталья Подольская призналась, что начала встречаться с еще женатым Пресняковым. Подробности читайте в этой новости.