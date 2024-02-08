Наталья Подольская призналась, что почувствовала уверенность в себе после 40 лет

Известная певица Наталья Подольская заявила, что стала уверенной в себе лишь после 40 лет. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

«Жизнь после 40 лет только начинается. Я чувствую сейчас самый расцвет во все сферах: творческой, как жена и мама, как женщина», — поделилась артистка.

41-летняя исполнительница отметила, что достигла необходимой уверенности в себе, и это чувство приносит ей удовольствие. Она добавила, что научилась говорить людям «да» или «нет» в зависимости от собственных предпочтений.

Напомним, Подольская замужем за певцом Владимиром Пресняковым. Звезды познакомились в 2005 году на проекте «Большие гонки». Певица признавалась, что практически сразу влюбилась в музыканта и захотела вступить с ним в брак. Пресняков не сразу решился на серьезные отношения, однако почувствовал, что нашел свою женщину. Пара на несколько месяцев расставалась, поскольку певец был официально женат на модельере Елене Ленской.

Подольская заявляла, что не хотела разрушать семью, поэтому возобновила общение с Пресняковым лишь после его развода.

Пара узаконила свои отношения летом 2010 года, а через пять лет Подольская подарила мужу сына Артемия. В октябре 2020-го у супругов родился еще один ребенок, которого назвали Иваном.

Ранее стало известно, что Наталья Подольская исполнит главную роль в новогоднем фильме «Наш папа — Дед Мороз».