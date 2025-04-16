Наталья Подольская призналась, что хочет сэкономить на свадьбе с Пресняковым. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Певица Наталья Подольская в браке с Владимиром Пресняковым уже 15 лет. В этом году супруги планируют отметить юбилей, устроив повторную церемонию. Пресняков и Подольская уже начали готовиться к мероприятию и даже выбрали торт. Но вот из-за выросших цен на некоторых пунктах супруги решили сэкономить.

«Наша свадьба была в 2010 году, и тогда даже курс был другой, а сейчас он намного, намного выше... Я пока еще на начальном этапе [подготовки, - прим. ред.], но знаете, на чем я точно сэкономлю? Это на платье. Я планирую надеть то самое свадебное платье, которое висит у меня в шкафу и в котором я выходила замуж и венчалась», - рассказала Подольская.

При этом знаменитость подчеркнула, что сейчас у нее есть и другие заботы. Например, она занимается организацией совместного дня рождения ее и сестры.

Ранее мы писали о том, что происходит в браке Преснякова с Подольской.