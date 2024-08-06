Наталья Подольская назвала два способа, которые помогают ей похудеть

Певица Наталья Подольская отлично выглядит в свои 42 года. Артистка даже после рождения двух детей не запустила себя и зачастую выходит в свет в облегающих нарядах. Жена Владимира Преснякова-младшего рассказала, что ей помогает держать форму.

Большую часть жизни Натальи занимает фитнес — певица очень серьезно относится к спорту. Она несколько раз в неделю ходит в зал, где занимается под руководством тренера. Порой участнице «Фабрики звезд» приходится себя заставлять, но тогда Подольская включает силу воли и старается победить лень.

Артистка призналась, что следит и за своим питанием, а, когда Наталье нужно прийти в форму, она прибегает к двум способам.

«Либо соблюдаю пост, если он идет в это время, либо стараюсь вечером есть не поздно, вместе с детьми — они ужинают в 19.00», — рассказала исполнительница в интервью Леди Mail.ru.

По признанию знаменитости, она очень любит поесть, но калорийную пищу старается употреблять в первой половине дня. Поэтому Подольская «отрывается» на завтраках.

Ранее Наталья Подольская назвала драки любимым развлечением ее сыновей — девятилетнего Артемия и трехлетнего Ивана.