Наталья Грозовская резко высказалась о поцелуях вдовы Юрия Шатунова с манекенщиком Шалком

Вечер памяти, посвященный Юрию Шатунову, до сих обсуждают в прессе. На концерт пришла вдова артиста Светлана с детьми и манекенщиком из Германии Джулианом Шалком. Поведение женщины возмутило бывшую участницу группы «Ласковый май» Наталью Грозовскую.

Мужчина — давний друг семьи Шатунова. Он даже снимался в клипе Юрия «А лето цвета неба». На концерте памяти Джулиан веселился и вел себя раскованно. Он обнимал вдову артиста и даже поцеловал ее.

Грозовская не понимает, как можно так себя вести на вечере покойного мужа. Тем более приводить на него своего любовника.

«Люди плачут на концерте, а там сзади целовашки-зажимашки. Умный человек не станет вытворять такое на концерте, посвященном мужу, и приводить любовника», — с осуждением заявила Грозовская в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Сама Светлана попросила не судить ее, поскольку наконец-то спустя долгое время смогла расслабиться и отдохнуть.

Напомним, ранее Грозовская заявила, что Юрия Шатунова довел до смерти его директор Аркадий Кудряшов, который выстроил артисту слишком загруженный график.

Кроме того, вдова Юрия Шатунова подала иск в суд против Андрея Разина и компании в США.