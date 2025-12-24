Наталья Фриске призналась, что уже два года знакома с мужем-блогером. Об этом стало известно из соцсетей.

В начале декабря 2025 года сестра Жанны Фриске Наталья неожиданно сообщила, что вышла замуж. До этого она не рассказывала о своем избраннике и тщательно скрывала отношения. О свадьбе не знали даже родители знаменитости.

Позже Фриске раскрыла личность супруга — им оказался блогер Ислям Малеков. По словам Натальи, до регистрации брака они состояли в отношениях около двух лет.

Звезда отметила, что сознательно отказалась от пышного торжества, не желая привлекать к себе лишнее внимание.

«В жизни бывают моменты, когда все происходит неожиданно и волшебно. Так и у меня: тихо, без лишнего шума появился тот самый человек… Надежный, заботливый, искренний. И я невероятно счастлива», — делилась она.

Также Фриске ранее заявляла, что ее дочь Луна уже называет Малекова отцом.

