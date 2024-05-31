Наталья Фриске после смерти сестры в Одессе улетела из России

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Наталья Фриске после известий о смерти двоюродной сестры от рака улетела из России. Она призналась, что сейчас находится на Шри-Ланке и решает деловые вопросы.

При этом заграничная поездка сестры покойной певицы Жанны Фриске оказалась краткосрочной. Девушка призналась, что даже не успела искупаться в океане, так как хотела поскорее закрыть все вопросы с этим островом.

«Даже не успела искупаться в океане, только прогулялась по берегу, помочила ножки. Думаю, теперь не скоро вернусь на этот остров. Чуть позже расскажу вам всю историю и подскажу, с кем лучше не связываться там», — разоткровенничалась Наталья в своем блоге.

Ранее она сообщила, что занимается продажей общего бизнеса с бывшим мужем. Они владели серферским баром под названием Line Up Cafe на Шри-Ланке.

Мы также сообщали, что Владимир Фриске, отец скончавшейся от агрессивной опухоли мозга певицы Жанны Фриске, рассказал, что двоюродная сестра артистки Татьяна Гончаренко скончалась от рака в Одессе. При этом женщину во время лечения обманули на 100 тысяч долларов.