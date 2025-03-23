Наталья Фатеева рассказала, что последние годы Ларисы Голубкиной были «кошмаром»

Наталья Фатеева рассказала о последних годах Ларисы Голубкиной, скончавшейся 22 марта. В беседе с aif.ru звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» заявила, что перед смертью жизнь актрисы стала настоящим «кошмаром».

По словам Натальи Фатеевой, она дружила с Ларисой Голубкиной с 1963 года, поэтому уход артистки стал для нее «потерей на всю жизнь».

«Уход Ларисы — это ужасная трагедия для меня, это потеря на всю жизнь, потому что как-то так получилось, что мы с Ларисой были связаны на протяжении всей нашей жизни. Я не могу себе представить, что Ларисы больше не будет в нашей жизни», — высказалась актриса.

Народная артистка РСФСР призналась, что знала о тяжелой болезни подруги. Наталья Фатеева также вспомнила о последних годах жизни Ларисы Голубкиной. Актриса не стала скрывать, что незадолго до смерти звезда фильма «Гусарская баллада» сильно мучилась.

«Она такое пережила и столько перенесла. Я просто в ужасе от того, что она 10 лет очень страдала, а последние годы были кошмаром. И с ужасом понимаю, что ей пришлось пережить с этим тяжелейшим заболеванием, которое встречается у четырех человек на миллион, всего лишь 700 случаев зарегистрированы. Лариса столько перенесла, столько намучилась», — поделилась Наталья Фатеева.

Напомним, 22 марта Лариса Голубкина ушла из жизни в возрасте 85 лет. В 2014 году народной артистке РСФСР диагностировали болезнь Вальденстрёма — редкое злокачественное заболевание системы крови, которое медленно развивается. До последних дней актриса боролась с раком крови третьей стадии, но лечение не давало результата — она жаловалась на сильные боли и почти не вставала с постели.

Ранее сообщалось о том, что актер Станислав Садальский поделился кадрами последнего появления Ларисы Голубкиной на сцене.