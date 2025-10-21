Наталья Бочкарева рассказала, что платит за обучение дочери 500 тысяч в год

Актриса Наталья Бочкарева рассказала, что платит за обучение дочери Марии 500 тыс. рублей в год. 17-летняя девочка учится в МГИМО, изучает международные отношения.

Подробности узнал Telegram-канал «Звездач».

«Маму это замотивировало еще больше. Там по-разному бывает. В основном — 500 тысяч рублей в год. Но, на самом деле, везде такая цена», - сообщила Бочкарева.

При этом сын актрисы Иван учится на бюджете и с первого курса живет отдельно.

«Мужчине надо жить одному, строить свою жизнь, пробовать зарабатывать деньги. Мужчина на квартиру тоже должен сам (заработать – прим.)», - считает Бочкарева.

Иван подрабатывает репетиторством – преподает информатику, физику и математику. У молодого человека есть девушка.

Также актриса рассказала, что занимается благотворительностью и часто раздает вещи девочкам или нуждающимся.

«Я тоже не могу выйти в одном платье дважды. Работаем, тратимся, снова работаем, опять тратимся», - рассказала знаменитость.

Ранее сообщалось, что Бочкарева не смогла добиться алиментов на детей от бывшего мужа. Актриса воспитывает троих детей – самому младшему два года.