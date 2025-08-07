Наталья Бочкарева не смогла добиться алиментов на детей от бывшего мужа. Об этом сообщает «Пятый канал».

Останкинский суд Москвы отказался удовлетворять иск Натальи Бочкаревой к бывшему мужу Николаю Борисову. Актриса просила назначить алименты на несовершеннолетних детей, однако суд не встал на ее сторону.

Сообщается, что Бочкарева не посетила заседание, несмотря на повторные вызовы и не ходатайствовала о рассмотрении дела в ее отсутствие. Бывший муж актрисы также не настаивал на рассмотрении иска по существу.

Напомним, Наталья Бочкарева воспитывает трех детей: 17-летнего сына Ивана и 18-летнюю дочь Марию от брака с Борисовым и 2-летнего сына Александра от текущего союза.

