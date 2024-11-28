Наталья Бардо появилась на премьере одна после слухов о расставании с режиссером

Актриса Наталья Бардо появилась на кинопремьере одна. Это спровоцировало слухи о расставании с режиссером Марюсом Вайсбергом.

О появлении звезды в одиночестве сообщает mk.ru.

Издание отмечает, что Бардо выглядела не слишком радостной. Для выхода она выбрала брюки, которые были заправлены в высокие сапоги, а также светлый пиджак. Актриса позировала фотографам на красной дорожке.

Напомним, Бардо была замужем за бизнесменом Сергеем Русаковым. В 2016 году стало известно о ее отношениях с Вайсбергом. У пары есть сын.

Ранее Бардо рассказывала, что врачи ставили диагноз бесплодие – актриса смирилась с этим. Беременность стала для нее неожиданностью.

Отношения с Вайсбрегом начались после разрыва с мужем. При этом режиссер пять лет писал актрисе, комментировал ее фото, потом утвердил на главную роль. Бардо не сразу ответила ему взаимностью.