«Любая операция несет риски»: врач объяснила, почему у Наталии Власовой отказали почки

В последнее время все внимание публики приковано к Наталии Власовой. Уже несколько дней артистка отчаянно борется за свою жизнь. Недавно ее экстренно госпитализировали в связи с проблемами с сердцем. Вот почему медицинские сотрудники приняли решение о проведении операции. Однако во время хирургического вмешательства произошло осложнение, и у Власовой отказали почки. В новой беседе с порталом Woman.ru врач Ольга Молчанова объяснила, с чем связаны подобные ухудшения певицы.

По словам эксперта, «любая операция несет риски», особенно если она происходит на сердце. Вот почему в сложившейся ситуации трудно давать какие-то прогнозы.

Ольга считает, что у Наталии возникли проблемы с почками не только из-за экстренной операции, но и из-за чувствительности к препаратам. Кроме того, хирурги могли не знать о наличии каких-то хронических заболеваний у артистки, поскольку «времени на полную диагностику нет».

«Во время операции проводится полная остановка сердца, чтобы заменить поврежденные участки. Его работу компенсирует аппарат: в любой момент организм может дать сбой», — резюмировала Молчанова.

Ранее мы писали о том, что из-за отека легких Власову подключили к аппарату ИВЛ. Подробности читайте в этой статье.