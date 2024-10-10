Наталия Селиверстова рассказала, какое странное прозвище дал ей муж

Актриса Наталия Селиверстова рассказала о карьере и отношениях с мужем Дмитрием Павленко, который тоже является артистом театра и кино. В интервью она неожиданно призналась, что супруг называет ее клоуном.

Знаменитость поделилась, что с ней постоянно случаются какие-то происшествия. Однажды она собиралась на гастроли после экзамена, но опаздывала на самолет. Наталия не прошла регистрацию и стала прорываться через кордоны, ее догнали сотрудники тогда еще милиции.

«Выбегаю на летное поле и вижу, как от самолета отъезжает трап. Стою плачу. Меня забирают в отделение, заставляют писать объяснительную. А я пишу и рыдаю: «Выпустите!..» – вспомнила артистка себя в 19 лет.

Селиверстова смогла выйти из положения, ее посадили на следующий рейс. Она отмечает, что только выглядит скромной, а на самом деле – боевая.

«Муж мой вообще говорит, что я по жизни клоун», – заявила актриса «7Дней.ru».

Но женщина не обижается. Она говорит, что привыкла к приключениям в своей жизни и даже перед интервью попала в неловкую ситуацию.

«Ехала к вам на встречу, и у меня на обеих туфлях вдруг оборвались ремешки, так что еле доковыляла до театра. Хорошо, в гримерке полно всякой обуви», – поделилась Наталия.

А во время беременности звезда отказалась от такси и заставила всю семью ехать на двух троллейбусах. Потом она еще долго не хотела заходить в приемное отделение, убеждая всех в хорошем самочувствии. Женщине перед родами хотелось прогуляться.

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