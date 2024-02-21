Наталия Гулькина вспомнила, как Юрий Шевчук назвал группу «Мираж» проститутками. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале PROжизнь.

Солистка группы «Мираж» рассказала, как однажды встретилась на одном концерте вместе с рок-музыкантами. По словам Наталии Гулькиной, это был сборный концерт, где в начале выступали группы ДДТ, «Понтий Пилат», «Алиса».

«То есть собирались такие серьезные коллективы, а потом выходили мы как хедлайнеры. Естественно, в нас летело все: и бутылки, и окурки, и вообще не поймешь что», — вспомнила она.

Гулькина поделилась, что зрители скандировали неприятные высказывания в адрес «Миража» и требовали их покинуть сцену. При этом настроил публику против коллектива лидер ДДТ Юрий Шевчук.

«Он нас просто отчихвостил в микрофон прямо перед зрителями. Типа, что сейчас выйдут на сцену чуть ли не проститутки какие-то. Я тогда подумала: „Ну ты же взрослый человек, так же нельзя себя вести“», — рассказала она.

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