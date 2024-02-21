Певица Наталия Гулькина призналась, что ей было стыдно носить откровенные наряды. Об этом сообщает mk.ru.

В новом интервью Гулькина вспомнила о начале карьеры. Тогда откровенные сценические наряды еще не были так популярны. Вот почему солистки «Миража» «не оголялись в те времена». При этом Светлана Разина не боялась экспериментировать с имиджем. Она была в числе первых, кто вышел на сцену в черных лосинах и прозрачной блузке. По словам Гулькиной, ей было трудно принять модную тенденцию.

«У меня поначалу тряслись поджилки, я свои декольте постоянно задирала вверх, когда на сцене стояла, мне казалось, что грудь выглядывает. Юбка у меня была ниже колен — нравы-то все равно были другие», — высказалась певица.

Однако спустя годы Наталия поняла, что артисты «несут моду в массы». После этого она отпустила свой страх и начала носить вещи, подчеркивающие фигуру.

«У меня были все эти комплексы, как бы так раздеться и к музыкантам поближе придвинуться на сцене, чтобы меня не было видно. И так длилось полтора года, пока я была в «Мираже»», — резюмировала знаменитость.

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