«Хочу на Первый канал»: Милохин извинился перед Эрнстом и попросил о помощи

Даня Милохин попросил Константина Эрнста вернуть его на Первый канал, об этом он рассказал в интервью Мадонне Мур.

В октябре 2022 года тиктокер Даня Милохин угодил в крупный скандал. Он сорвал съемки шоу «Ледниковый период», в котором участвовал вместе с фигуристкой Евгенией Медведевой. Милохин тогда сообщил об уходе из шоу прямо посередине сезона. После этого он улетел в Дубай, а его партнерша по льду заблокировала блогера в соцсетях.

Спустя почти год блогер принес свои извинения команде проекта и главе Первого канала Константину Эрнсту. Милохин заявил, что повзрослел, поэтому таких поступков он больше не совершает.

«Я хочу на Первый канал. Константин Львович, я очень бы хотел попросить у вас прощения за тот инцидент, который произошел год назад. Я был мал. Сейчас я повзрослел. Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю», — рассказал он.

При этом Милохин объяснил, что он научился дисциплине на проекте, но в какой-то момент выматывающие тренировки ему надоели.

«Первый канал научил меня работать. Я понимал, что мне нельзя сдаваться, даже если я устал. Потому что люди смотрят, ждут. Было очень сложно, мы тренировались по 6 часов в день. Я научился дисциплине. А потом резко разучился», — рассказал блогер.

Ранее мы писали о том, что Даня Милохин раскрыл тех, кто помог ему покинуть РФ после новостей о призыве.