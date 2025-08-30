Наталия Гулькина рассказала о симпатии к певцу Natan. Об этом сообщает «Абзац».

61-летняя певица Наталия Гулькина призналась, что испытывает симпатию к некоторым молодым артистам. Среди них оказался и Natan. По словам знаменитости, певец вполне в ее вкусе.

«Мне внешне очень нравится Natan — брутальный парень», — рассказала она.

А вот Niletto Гулькиной не очень нравится из-за его характера.

«Niletto тоже красивый мужчина, но его характер меня раздражает. Он позиционирует себя как настоящего мужчину, но при этом прячется от поклонников. Больше внешне отметить никого не могу», — добавила она.

