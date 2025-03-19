Экс-участница «Миража» Гулькина сообщила, что обиделась на Николая Баскова

Российская певица и экс-участница группы «Мираж» Наталия Гулькина рассказала, что обиделась на коллегу по сцене Николая Баскова. Произошло это из-за того, что исполнитель не посетил концерт, приуроченный ко дню ее рождения.

Гулькина, по ее собственным словам, очень ждала его и была расстроена, когда узнала, что Баскова не будет. Особенно ее задело то, что сообщить о неявке народный артист России предпочел ей не напрямую.

«Не очень приятно, что в этой ситуации позвонил просто его директор и сказал, что Коля заболел. Честно говоря, я надеялась, что он хотя бы позвонит и скажет. Да, я понимаю, что голоса не было. Но не настолько, чтобы не набрать номер и сказать: „Наташ, так и так“», — приводит негодование певицы Пятый канал.

Впрочем, подумав, Гулькина решила не злиться на Николая.

Ранее легенда «Миража» сообщила, что подхватила вирус после концерта в Кремле.