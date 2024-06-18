«Могла локтем или рукой в морду»: Светлана Разина рассказала об издевательствах Суханкиной

Светлана Разина и Маргарита Суханкина некоторое время выступали вместе в составе известной группы «Мираж». Но, несмотря на это, им не удалось подружиться. Разина утверждает, что коллега постоянно делала ей различные «подставы».

61-летняя артистка рассказала, что Суханкина выключала ей микрофон, но этим не удалось разозлись Разину: она оставила эту выходку без внимания. После этого, со слов звезды, Маргарита начала действовать по-другому. Участница коллектива вставала перед певицей «пятой точкой», чтобы перекрыть соперницу. В основном ее злило, что Светлане дарили больше цветов.

«Это очень неэтично. Я даже своих гитаристов стараюсь не перекрывать. Она могла локтем или рукой в морду. У Наташи (Гулькиной — прим. „Страсти“) такой жест тоже был», — призналась она в YouTube-шоу «PROжизнь».

Бывшая солистка группы «Мираж» также не упускает случай «уколоть» своих коллег. По ее мнению, Суханкина плохо поет вживую, как и Гулькина. Артистка утверждает, что это заметили и поклонники коллектива, которые просили экс-участниц коллектива исполнять хиты под фонограмму.

Как пояснила Светлана, конфликт с Наталией Гулькиной возник на фоне исполнения песен. Ей, говорит Разина, включали фонограмму Суханкиной, поскольку Разиной не было при записи треков в студии. Артистка же утверждает, что всегда пела живьем, но с бэк-вокалом Маргариты. Но у Гулькиной в итоге случилась звездная болезнь, утверждает знаменитость. С того момента у них пошел разлад в отношениях. «Гордыня — зло», — отмечает Светлана.

Ранее бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина высказалась о возможном воссоединении коллектива.