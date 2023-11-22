Наталия Аринбасарова заговорила об изменах Андрея Кончаловского

Актриса Аринбасарова рассказала об изменах супруга Андрея Кончаловского, об этом она призналась в шоу «Секрет на миллион». Брак Наталии Аринбасаровой и Андрея Кончаловского был красивым снаружи, но не самым приятным внутри. Актриса, познакомившаяся с режиссером на съемочной площадке, переживала измены супруга. По ее словам, Кончаловский никогда не признавался ей в интригах на стороне.

«Я его тогда спросила: "Ты мне изменял когда-нибудь?" А он: "Нет, никогда"», - вспомнила она.

Брак режиссера и актрисы и режиссера продлился недолго - всего пять лет, в союзе у них родился сын Егор, который пошел по стопам звездных родителей.

После того, как супруги развелись, Аринбасарова еще дважды выходила замуж, однако всегда с теплотой относилась к своему первому мужу.

Актриса также рассказала о том, как спасала семью сына Егора. Когда мужчина захотел развестись с супругой, Наталия выступила в качестве миротворца.

Ранее мы писали о том, что бывшая Серова после расставания с мужем рассказала о планах на дальнейшую жизнь.