Наталия Антонова назвала «старородящей историей» смерть новорожденного сына

Актриса Наталия Антонова рассказала о смерти двухмесячного сына, которого назвали Николаем. По мнению артистки, причиной трагедии, произошедшей несколько лет назад, стал ее возраст.

«Я говорила мужу: „Коля, я хочу дочь, я хочу еще детей. Смотри, мне еще пока только 40 с чем-то“. Муж мне сказал такую вещь пророческую: „После 40 лет могут быть риски. Ты не боишься? Может быть, не надо?“» — вспомнила Антонова в программе «Основано на реальных событиях» на НТВ.

Она призналась, что четвертая беременность в итоге протекала очень тяжело. По словам Наталии, она предчувствовала что-то плохое, но прервать беременность была не готова. В итоге малыш родился на полтора месяца раньше положенного срока — у Натальи неожиданно открылось кровотечение. Ее срочно госпитализировали и сделали кесарево сечение. Недоношенного мальчика увезли в реанимацию, где он провел два месяца и умер.

«Все шло к тому, что должна была случиться беда. Вот так год складывался. Я знала, что не все там так гладко… Это и есть старородящая история. Надо вовремя остановиться. Мне не хватило сил. Я виню себя», - разоткровенничалась Антонова.

После трагедии актриса хотела снова испытать радость материнства и даже предлагала мужу сделать ЭКО, но он категорически отказался.

Ранее актриса Светлана Пермякова рассказала, что впервые стала матерью в 40 лет благодаря процедуре ЭКО. Отцом ребенка является 21-летний Максим Скрябин, однако из роддома звезду «Интернов» встречал коллега по сцене Иван Охлобыстин.