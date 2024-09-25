«Натаха, я в шоке!»: Шура раскритиковал оправдания Глюкозы за срыв на концерте в Красноярске

Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, начала возвращаться к работе после скандала в Красноярске. Артистка вышла на сцену в неадекватном состоянии, утверждая, что всему виной смерть ее любимой бабушки. Оправдания знаменитости прокомментировал певец Шура.

Исполнитель хита «Голубая луна» уверен, что Глюкоза вышла на сцену под воздействием запрещенных веществ, от которых когда-то был зависим Шура. При этом артиста злит поведение команды звезды, которая позволила ей их употребить.

«Натаха, я в шоке! Двое счастливых детей, все хорошо! Она шикарная актриса, я обожаю фильм про бабку, она шикарно играет, умница. И вот в какой-то момент это…», — сказал Шура в подкасте «НеДудь» на YouTube.

Певец уверен, что ошибку допустил персонал знаменитости. Но он не поверил в оправдания Чистяковой-Ионовой. Шура вспомнил, как у него умерла бабушка в день его сольного концерта. Артист признался, что не имел права показывать горе в семье — наутро после выступления он улетел на похороны.

Напомним, Глюкоза недавно заявила, что хотела бы попробовать себя в роли диджея и писательницы. Артистка также снизила гонорар за свои выступления в два раза, до 2,5 млн рублей.