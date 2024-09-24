«Много чего в себе открываю»: Глюкоза после скандала в Красноярске написала книгу

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, начала возвращаться к работе после скандала в Красноярске. Она заявила, что захотела попробовать себя в роли диджея и писателя.

«Много чего в себе открываю. Сейчас активно занимаюсь вокалом. Поняла, что хочется открыть в себе какие-то новые грани, узнать себя ближе, узнать свои возможности, расширить горизонты», — рассказала Глюкоза в эфире программы «1+1» на «Новом радио».

Она также призналась, что написала книгу о том, как ей удается прекрасно выглядеть в свои 38 лет. Наталья также поделилась планами выпустить полноценную аудиокнигу со своим голосом.

«В какой-то момент я поняла, что нужно просто написать книгу и рассказать там все, что я делаю от А до Я. Поделиться всеми секретами, которые накоплены за какое-то количество времени, у меня там еще несколько экспертов включены в эту книгу», — поделилась Чистякова-Ионова.

Ранее стало известно, что Глюкоза после лечения оставила в райдере элитный коньяк и снизила ценник в 2 раза — до 2,5 млн рублей. Артистка также требует, чтобы в гримерке не было камер и посторонних.