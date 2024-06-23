«Настюха-то пила с нами»: в палату онкобольной Заворотнюк втайне от Чернышева проносили алкоголь

До болезни Анастасия Заворотнюк любила повеселиться и выпить немного алкоголя в компании друзей. После подруги приходили к ней в палату и втайне от супруга звезды Петра Чернышева могли угостить ее бокалом красного вина. Фигуристка Татьяна Навка призналась, что муж актрисы не хотел, чтобы на ее поминках было спиртное, но в итоге он согласился после долгих уговоров близких знаменитости.

Пять лет назад Анастасия Заворотнюк заболела раком головного мозга. Врачи прописали звезде строгий режим, который предполагал воздержание от алкоголя. Но подруги актрисы решили, что ей нужно иногда расслабляться, поэтому они тайно приносили ей в больницу вино. Это происходило втайне от супруга Анастасии.

Петр Чернышев узнал, что его жена выпивала только на церемонии прощания с актрисой. Эту тайну ему раскрыла подруга семьи Татьяна Навка. До этого он решил, что поминальный вечер пройдет строго без алкоголя.

«И я говорю: „Петр, почему?“. Он говорит: „Ну, мы уже пять лет не пьем…“. Я говорю: „Ну это ты не пьешь, а Настюха-то пила с нами“», — рассказала фигуристка в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.

Фигурист был удивлен таким признанием. После разговора с Навкой он согласился, чтобы поминки прошли с алкоголем. Татьяна убедила его, что Заворотнюк будет недовольна, если за нее не поднимут бокал. Супруг звезды хорошо держался в ресторане и вспоминал веселые моменты, связанные с Настей. Атмосфера больше напоминала день рождения, а не прощание, пояснила фигуристка.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» на протяжении пяти лет боролась с глиобластомой – раком головного мозга. Ее муж Петр Чернышев оплачивал дорогостоящее лечение, а врачи делали все возможное, чтобы продлить жизнь артистке. Но весной этого года состояние Анастасии резко ухудшилось, а 29 мая ее сердце остановилось.

Напомним, по инициативе Татьяны Навки, для онкобольной Анастасии Заворотнюк купили паранджу, чтобы она могла незаметно передвигаться.