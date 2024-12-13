Настю Ивлееву убрали из списка актеров сериала «Министерство всего хорошего». Об этом сообщает Telegram-канал «Культовые русские сериалы».

Авторы блога обратили внимание на изменения в списке актеров сериала «Министерство всего хорошего», который должен выйти в 2025 году. Ранее среди актеров там была Настя Ивлеева, однако сейчас имя блогерши отсутствует в списке. Зато вместо нее появилась Маруся Фомина, которая снималась ранее в «Содержанках» и «Контейнере».

«Похоже, у нас вынужденный рекаст. Ну, и постер с героиней, повернутой к зрителям спиной, как бы намекает», — пишут авторы канала.

Ранее мы писали о том, что вторая экс-жена Филиппа Бегака, которую он бросил ради Ивлеевой, перестала молчать о его новом браке.