Опубликовано 13 декабря 2024, 09:521 мин.
Настю Ивлееву убрали из списка актеров сериала «Министерство всего хорошего»
© Starface.ru
Настю Ивлееву убрали из списка актеров сериала «Министерство всего хорошего». Об этом сообщает Telegram-канал «Культовые русские сериалы».
Авторы блога обратили внимание на изменения в списке актеров сериала «Министерство всего хорошего», который должен выйти в 2025 году. Ранее среди актеров там была Настя Ивлеева, однако сейчас имя блогерши отсутствует в списке. Зато вместо нее появилась Маруся Фомина, которая снималась ранее в «Содержанках» и «Контейнере».
«Похоже, у нас вынужденный рекаст. Ну, и постер с героиней, повернутой к зрителям спиной, как бы намекает», — пишут авторы канала.
Ранее мы писали о том, что вторая экс-жена Филиппа Бегака, которую он бросил ради Ивлеевой, перестала молчать о его новом браке.
Источник фото:Starface.ru
Автор:Александр Асташкин
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