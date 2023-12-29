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НАШ ШОУБИЗ
19:23, 29 декабря 2023
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Настю Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч за организацию «голой» вечеринки

Суд нашел нужным оштрафовать Настю Ивлееву на 100 тысяч за «голую» вечеринку.

Настю Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч за организацию «голой» вечеринки

© Freepik

Блогеру Насте Ивлеевой назначили административное наказание за организацию «голой» вечеринки. Ей придется выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

О решении Лефортовского суда Москвы сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Ивлееву обвиняли в организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. В итоге суд признал ее виновной, блогер заплатит штраф за нецензурную брань, появление голых людей в общественном месте.

Напомним, 20 декабря Ивлеева собрала звезд в клубе «Мутабор». Для вечеринки был выбран дресс-код «почти голый». Один участник, действительно, появился в одном носке.

Певец Филипп Киркоров столкнулся с последствиями после посещения мероприятия. Его выступления стали вырезать из новогодних эфиров, а изображение убрали с афиши фильма «Иван Васильевич меняет все». Он не единственный, кому стали объявлять бойкот. Неприятности случились с певицами Лолитой и Анной Asti.

Комментатор Василий Уткин, в свою очередь, заявил, что тоже был приглашен, но не прошел дресс-код.

Источник фото:Freepik
Источник:Life.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Настя Ивлеева
суд
штраф
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