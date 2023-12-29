Настю Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч за организацию «голой» вечеринки

Блогеру Насте Ивлеевой назначили административное наказание за организацию «голой» вечеринки. Ей придется выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

О решении Лефортовского суда Москвы сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Ивлееву обвиняли в организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. В итоге суд признал ее виновной, блогер заплатит штраф за нецензурную брань, появление голых людей в общественном месте.

Напомним, 20 декабря Ивлеева собрала звезд в клубе «Мутабор». Для вечеринки был выбран дресс-код «почти голый». Один участник, действительно, появился в одном носке.

Певец Филипп Киркоров столкнулся с последствиями после посещения мероприятия. Его выступления стали вырезать из новогодних эфиров, а изображение убрали с афиши фильма «Иван Васильевич меняет все». Он не единственный, кому стали объявлять бойкот. Неприятности случились с певицами Лолитой и Анной Asti.

Комментатор Василий Уткин, в свою очередь, заявил, что тоже был приглашен, но не прошел дресс-код.