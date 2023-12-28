Василий Уткин сообщил, что не прошел дресс-код для вечеринки Насти Ивлеевой

Комментатор Василий Уткин дал ответ на вопрос подписчика о том, почему не был на вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Он сообщил, что не прошел дресс-код.

Уткин написал об этом в своем Telegram-канале.

«Василий, вас не звали на вечеринку Ивлеевой? Звали, я не прошел дресс-код», - рассказал комментатор.

Недавно Уткин привлек внимание сильным набором веса. Он появился на матче в Волгограде располневшим – комментатор наблюдал за игрой с лавки.

Поклонники обратили внимание, что 51-летний Уткин запустил себя. До этого он почти не появлялся на ТВ. Некогда Уткин и вовсе весил 215 кг.

Скандальная вечеринка Ивлеевой состоялась 20 декабря. На ней был объявлен дресс-код «almost naked». Многие звезды появились в полуобнаженном виде. После публикации снимков и видео с мероприятия в Сети на артистов обрушилась волна критики. Некоторые концертные площадки стали отменять их выступления.