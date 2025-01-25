Настя Ивлеева удивила поклонников сменой имиджа: новые фото звезды
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33-летняя Настя Ивлеева снова сменила имидж. Несколько месяцев назад экс-ведущая «Орла и решки» перекрасилась в шатенку. Недавно звезда решила вновь стать блондинкой.
Телеведущая по-прежнему ходит с короткой стрижкой, но она решила изменить цвет волос. Теперь Ивлеева снова блондинка.
«Скучали по мне?» — написала она под постом с новыми снимками.
В комментариях уже отметилась Лолита Милявская, которая участвовала в «голой» вечеринке Ивлеевой, прошедшей в декабре 2023 года в столичном клубе. Исполнительница написала, что очень скучала по прежнему имиджу блогера.
Многие также написали, что Ивлеевой гораздо лучше блондинкой, чем шатенкой. Однако нашлись и хейтеры звезды, которые были не рады в целом новым публикациям звезды.
Ранее актер Филипп Янковский взбудоражил поклонников новостью, что, возможно, готовится продолжение сериала «Монастырь». Теперь фанаты гадают — появится ли в нем блогерша Настя Ивлеева, которая в первом сезоне сыграла главную роль.