Настя Ивлеева удивила поклонников сменой имиджа: новые фото звезды

33-летняя Настя Ивлеева снова сменила имидж. Несколько месяцев назад экс-ведущая «Орла и решки» перекрасилась в шатенку. Недавно звезда решила вновь стать блондинкой.

Телеведущая по-прежнему ходит с короткой стрижкой, но она решила изменить цвет волос. Теперь Ивлеева снова блондинка.

«Скучали по мне?» — написала она под постом с новыми снимками.

В комментариях уже отметилась Лолита Милявская, которая участвовала в «голой» вечеринке Ивлеевой, прошедшей в декабре 2023 года в столичном клубе. Исполнительница написала, что очень скучала по прежнему имиджу блогера.