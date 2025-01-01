«Настя ждет малыша»: Айза Лилуна-Ай сделала неожиданное заявление об Ивлеевой

Новогодние фото Насти Ивлеевой с новым мужем вызвали ажиотаж в Сети. Пользователи подозревают, что блогер может быть беременна — ее фигура стала значительно круглее. Обратила на это внимание и бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай.

На новых снимках Ивлеева позирует в корсете, а ее муж Филипп нежно обнимает супругу. Подписчики обратили внимание на бюст звезды, который значительно пышнее.

«Я думаю, что Настя ждет малыша. Хоть бы хоть бы!!! Она мне говорила, что не очень тяготеет к детям, но все меняется», — написала Айза в своем Telegram-канале.

Однако не все пользователи согласились с Айзой. Многие считают, что Ивлеева просто сделала пластику по увеличению груди или сильно затянула корсет.

Напомним, мужем блогерши стал сын художника Алексея Бегака Филипп. Он является дальним родственником знаменитых режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского, его дедушкой оказался советский писатель Юлиан Семенов.

Пара расписалась в Мурманске. При этом выяснилось, что лето Бегак провел со второй женой, но вскоре развелся и сразу же узаконил отношения с Ивлеевой.

Ранее блогер, «отмененная» в прошлом году после скандала на «голой вечеринке», подвела итоги уходящего 2024 года. Она не стала перечислять произошедшие события, отметив, что было много хорошего.