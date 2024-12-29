Настя Ивлеева подвела итоги 2024 года пустыми строками и не упомянула о свадьбе

Блогер Анастасия Ивлеева, «отмененная» в прошлом году после скандала на «голой вечеринке», подвела итоги уходящего 2024 года. Она не стала перечислять произошедшие события, отметив, что было много хорошего.

«В общем, писала вам свои итоги года, перечитала и решила оставить только позитивные моменты: «Здравствуйте, дорогие подписчики!… но и хороших моментов в этом году было не мало!» - написала Ивлеева в своем Telegram-канале.

Также она опубликовала снимок, на котором позирует у высокой новогодней елки.

При этом Ивлеева умолчала о свадьбе с сыном художника Алексея Бегака Филиппом. Он является дальним родственником знаменитых режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского, а дедушка его оказался советский писатель Юлиан Семенов. Пара в декабре расписалась в Мурманске.

Напомним, вечеринка Насти Ивлеевой с дресс-кодом almost naked прошла в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» и вызвала широкий общественный резонанс. С тех пор блогерша безуспешно пытается вернуться в информационное поле и на телевидение.

Ранее Настя Ивлеева показала, какие подарки дарит ей возлюбленный. Филипп Бегак вручил жене старинные книги, за что она назвала его «душным».