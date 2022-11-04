18:13, 04 ноября 2022
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Настя Ивлеева разрыдалась, увидев симпатичного двойника своего бывшего
На развлекательном телеканале «Пятница» стартовала программа по подбору второй половинки для ведущей Насти Ивлеевой.
В начале одного из эпизодов на сцену вышел «двойник » ее бывшего молодого человека, репера ЭлДжея.
Внешность нового претендента на сердце девушки смутила Ивлееву и та, не сдержав эмоций, расплакалась.
Настю, конечно, можно понять: хочешь начать всё с чистого листа, а к тебе заявляется точная копия твоего бывшего, чувства к которому ещё до конца не остыли.
Есть вероятность, что на первом свидании телеведущая отрежет парню дреды.
Чтобы, как говорится, не триггерило.
Как правильно пережить расставание и стоит ли встречаться с бывшими - читайте в специальном материале Passion.ru.
ФОТО: T.me
Источник:https://t.me
Автор:Кирилл ЗенковТеги: