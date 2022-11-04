Настя Ивлеева разрыдалась, увидев симпатичного двойника своего бывшего

На развлекательном телеканале «Пятница» стартовала программа по подбору второй половинки для ведущей Насти Ивлеевой.

В начале одного из эпизодов на сцену вышел «двойник » ее бывшего молодого человека, репера ЭлДжея.

Внешность нового претендента на сердце девушки смутила Ивлееву и та, не сдержав эмоций, расплакалась.

Настю, конечно, можно понять: хочешь начать всё с чистого листа, а к тебе заявляется точная копия твоего бывшего, чувства к которому ещё до конца не остыли.

Есть вероятность, что на первом свидании телеведущая отрежет парню дреды.

Чтобы, как говорится, не триггерило.

Как правильно пережить расставание и стоит ли встречаться с бывшими - читайте в специальном материале Passion.ru.

ФОТО: T.me