Фильм с участием Насти Ивлеевой убрали из расписания

28 марта должен был выйти фильм «Мальвина» режиссера Даши Чаруши с участием блогера Насти Ивлеевой. Однако кино убрали из расписания.

По данным Telegram-канала «Кинопоиск. Индустрия», в центре повествования: 30-летняя Вася, которой приходит на помощь воображаемая подруга из детства Мальвина. Ее искрометное чувство юмора напоминает главной героине о том, что важно всегда помнить о своей мечте.

Роль Васи исполнила Марина Васильева. В кино также снялся Никита Ефремов. Даша Чаруша выступила не только режиссером, но и сценаристом картины.

Создатели проекта рассказали о том, что Ивлеева исполнит главную роль в фильме летом 2023 года. Картину описывали как яркую комедию с неожиданными поворотами сюжета и яркими персонажами.

Известно, что скандальная «голая» вечеринка, прошедшая в конце декабря, сильно «ударила» по репутации и жизни одной из самых популярных девушек страны. Из-за «арт-выставки» Настя потеряла многомиллионные контракты, свои роли в кино и сериалах, а также нарвалась на проверки ФНС. На сегодняшний день все еще продолжается рассмотрение материалов о недоплате налогов на 137 млн рублей.

Ранее Яна Поплавская посоветовала Насте Ивлеевой сменить профессию. Она предложила блогеру вновь начать делать маникюр.