«Мужа опозорила»: Анастасия Волочкова высмеяла семейную драму Леры Кудрявцевой

Балерина Анастасия Волочкова не оценила слова телеведущей Леры Кудрявцевой в свой адрес и посоветовала сначала разобраться со своей жизнью, а уже потом лезть в чужую.

Волочкова напомнила, что Кудрявцева публично обвинила своего супруга, хоккеиста Игоря Макарова, в злоупотреблении алкоголем и демонстративно ушла от него, сообщив об этом всей стране.

Прошлась балерина и по общественнице Екатерине Гордон, которая посоветовала ей бросить пить и разоблачила ее обман с богатым отдыхом на Мальдивах.

«Одна мужа опозорила и бросила, вторую - муж. Ни одной, ни второй гордиться особо нечем, а удобно "докопаться" до Волочковой. Меня вообще это не задевает, и мне неинтересно мнение этих людей», - заявила Волочкова порталу Teleprogramma.pro.

Танцовщица также отметила, что у Кудрявцевой есть ее номер телефона, поэтому она могла бы просто позвонить и высказать свои переживания лично, а не в публичном пространстве.

Ранее Лера Кудрявцева отреагировала на публикацию в соцсетях Анастасии Волочковой, в которой она в ответ на критику оскорбляла подписчиков и хвасталась, что отдала за билет на Мальдивы миллион рублей. Кудрявцева призвала пожалеть танцовщицу, а также прекратить глумиться над ней.