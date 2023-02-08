Настя Ивлеева возвращается в школу

31-летняя ведущая «Орла и Решки», блогер и бизнесвумен Анастасия Ивлеева, видимо, соскучилась по школьным годам.

В своем микроблоге девушка опубликовала фотографию, где она позирует на фоне школьного автобуса в коротком топе, растянутых джинсах и кепке Dsquared.

Правда, школьный автобус позади знаменитости - так называемый американский school bus. Его вид, в свою очередь, моментально навел поклонников звезды на мысли об её отъезде в США.

Стоит признаться: где Настя находится сейчас – сказать сложно.

Последние фотографии в своем Instagram* (принадлежит корпорации Meta. Компания признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) сделаны явно не в её российских апартаментах.

При этом ни адреса, ни точки геолокации на них не указано.

Ранее мы сообщали о том, что Анастасия публично призналась в своих детских комплексах.