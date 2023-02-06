Анастасия Ивлеева публично заявила о комплексе маленькой головы

На старом фото, опубликованном телеведущей Настей Ивлеевой в Instagram* (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена), девушка показала, какой она была в 10 классе.

Бурая кожанка с мехом поверх белоснежной кофточки и скинни-брюки, высоченные сапоги. Образ, конечно, немного ретро. Однако куда любопытней - странный начёс, на который почти невозможно не обратить внимания.

Оказывается, изображение, сделанное Настей еще в школе, в каком-то смысле историческое, - сообщает Lenta.ru. Во всяком случае, у Ивлеевой на эту тему есть история, которую она и написала в комментарии:

«Фоткаться нужно было максимально удачно, так как фотошопом мы не владели (...) А что по начесу - мне кажется, у меня был синдром маленькой головы! Я начесывала себе затылок до неба и боялась что меня рассекретят», — пошутила она.