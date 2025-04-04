Настя Ивлеева улетела вместе с мужем на отдых в Оман. Об этом стало известно из соцсетей.

Блогерша Настя Ивлеева отправилась в отпуск вместе со своим мужем Филиппом Бегаком. Девушка рассказала, что впервые за долгое время выехала за границу — выбор пал на государство на Аравийском полуострове Оман.

«Оман покорил наши сердца. Душевный, разнохарактерный, уютный, дружелюбный и красивый донельзя! С порога будто в гостях у лучшего другана», — поделилась Ивлеева.

Блогерша рассказала, что с удовольствием дегустирует местные блюда и любуется живописными видами.

Напомним, Настя Ивлеева и Филипп Бегак поженились в декабре 2024 года. Блогерша в тайне от всех сыграла свадьбу с телеведущим.

Ранее мы писали о том, что мошенники развели риелтора на 1 млн рублей при продаже дома Ивлеевой.