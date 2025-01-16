Настя Ивлеева уехала в деревню и выпила в настоящей русской избе

Блогер Настя Ивлеева, по всей видимости, решила оставить столицу и отправиться в деревню. Фотографии с отдыха она опубликовала в социальных сетях.

На кадрах звезда сидит в настоящей русской избе — деревянной, с красным углом и самоваром. Позируя для объектива, Настя направила взгляд в открытую книгу (что именно она читала, доподлинно неизвестно) и подняла рюмку, как будто желая произнести тост. На столе перед ней видны легкие закуски и напитки, стоящие на клетчатой скатерти в цитрусовых тонах. Слева от нее стоит новогодняя елка.

«А эта-то опять по деревням», — подписала Ивлеева публикацию.

На других фото Настя показало убранство избы, в которой она остановилась, и свою прогулку в шубе к замерзшему водоему.

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