«К оргии меня не готовили»: Ивлеева оправдалась за откровенные сцены в «Монастыре»

Совсем недавно отечественный зритель увидел новинку этой осени от Александра Молочникова — сериал «Монастырь». К слову, оценки премьеры получились весьма резонансными. Пока одни хвалили труд всей съемочной команды, другие — обвиняли сериал в разврате и неправдоподобном изображении монашеского быта. Больше всего удивили откровенные сцены с участием Насти Ивлеевой, которая столкнулась с критикой в свой адрес. В новом интервью девушка рассказала о том, как проходили съемки этих моментов.

Звезда призналась, что за обнаженные кадры она переживала больше всего. Кроме того, Ивлеева не знала, как привередливая публика отреагирует. Вот почему на премьерном показе она села поближе к выходу, чтобы в случае неодобрительной реакции просто сбежать. Тем не менее этого не произошло: зрители смотрели «Монастырь» на одном дыхании, а сама Настя гордилась своей работой.

В сериале всего 2 сцены секса. По словам девушки, ее готовили только к одной из них — романтичной. Тогда режиссеры создали все необходимые условия, и у Насти сложился «коннект» с партнером. Чего не скажешь про сцену с оргией, которая стала для Ивлеевой неожиданностью.

«Это было реально тяжело. Ни с Володей Варнавой, ни с Давидом Ниамеди мы не успели познакомиться. Привет-привет, никакой химии, никаких закатов», — рассказала звезда

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