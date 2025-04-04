Настя Ивлеева решила продавать алкоголь под своим именем

Российская блогерша и телеведущая Настя Ивлеева зарегистрировала 2 апреля имя «Настя Ивлеева» в качестве товарного знака. Об этом пишет Газета.Ru.

По данным источника, новый товарный знак инфлюэнсера охватывает 26 категорий Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — в том числе звезда собирается производить алкогольную продукцию, выпускать снеки и организовывать услуги по приготовлению и доставке еды.

Регистрация Ивлеевой действует до 23 октября 2034 года.

Недавно выяснилось, что выручка компании Насти Ивлеевой «Коленки пчелы» снизилась до 1,7 млрд рублей. На пике популярности фирма зарабатывала порядка 3 млрд рублей в год, однако после скандальной «голой» вечеринки доходы компании стали стремительно уменьшаться. В 2023-м выручка бизнеса блогерши составила 2,8 млрд рублей.

Также мы писали, что Настя Ивлеева улетела вместе с мужем на отдых в Оман.