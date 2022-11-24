Настя Ивлеева призналась, что чуть не расплакалась, когда в «ЧБД» комики «задели» ее клитор

Два года назад телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала гостьей одного популярного шоу «Что было дальше?». После выхода выпуска на девушку обрушился хейт, ведь зрители увидели, что Настюшка опасность не такая, какой хочет себя показать. И вот недавно блогер решила вспомнить свое участие в юмористическом проекте и поделиться откровениями.

По словам 31-летней Ивлеевой, ей было тяжело, и она не смогла выстоять перед натиском язвительных шуток. Она пыталась выглядеть уверенно, но на деле разрывалась внутри от желания покинуть площадку со слезами на глазах.

Блогер также призналась, что многие шутки комиков были жестокими и неуместными. В пример она привела реплики Рустама Рептилоида про ее клитор. Настя сказала, что даже сейчас испытывает неловкость и стыд, когда пересматривает те фрагменты из шоу. «Это просто ужасно. Не смешно ни в каких направлениях», - сказала Ивлеева.

Телеведущая заявила, что не только ей было не смешно в выпуске, но и зрителям в зале. По ее словам, смех во многих случаях наложили в процессе монтажа, и нельзя назвать искренними аплодисменты и выкрики публики.

Ранее стало известно, что в Москве состоялся премьерный показ нового сериала от Кинопоиска «Монастырь», в котором Настя Ивлеева сыграла главную роль. На светское мероприятие актриса пришла в очень экстравагантном образе, чем поразила всех на красной дорожке.