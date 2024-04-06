Настя Ивлеева потребовала выплатить ей компенсацию в размере 622 тысяч рублей за картошку с душком

Настя Ивлеева подала в суд на поставщицу оренбургской картошки. Блогерша требует выплатить ей компенсацию в размере 622 тысяч рублей за некачественное сырье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Анастасия Ивлеева руководит компанией ООО «Коленки пчелы», которая занимается выпуском чипсов и энергетических напитков под брендом Easy Peasy.

Знаменитость посчитала, что картошка, которую организация заказывала из Оренбургской области, с душком. При этом, в чем именно проблема, не уточняется. Поставщица пока никак не комментирует ситуацию.

Известно, что, помимо картошки, фирма продает мясо, яйца и фрукты.

Ранее мы писали, что Максим Галкин* (признан иностранным агентом на территории РФ) рассказал об аферистах, которые обманывают людей от его имени. По словам шоумена, мошенники используют его фотографии в социальных сетях и просят друзей юмориста перевести им денежные средства.

*признан иностранным агентом на территории РФ