Максим Галкин* рассказал о мошенниках, которые действуют от его имени

Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал о мошенниках, которые действуют от его имени. Об этом он заявил в своих соцсетях.

Юморист поделился, что в последнее время активизировались мошенники, которые ставят в своих профилях фотографию артиста и просят друзей Галкина* перечислить им деньги.

«Многие мои друзья пишут мне, что с ними выходят на связь с незнакомых номеров, представляясь мною. Ребята, если бы это был бы я, я бы связывался с вами со своего телефона. У меня нет никаких просьб, у меня все хорошо. Если кто-то с вами связывается от моего имени с просьбой перечислить деньги, не ведитесь!» — заявил юморист.

Напомним, Максим Галкин* уехал из России вместе с Аллой Пугачевой и детьми в 2022 году. Артист перестал появляться на телеэкранах и теперь выступает только с зарубежными гастролями.

Ранее он с теплотой вспоминал о своей работе в России. Артист опубликовал в личном блоге архивное видео из шоу «Лучше всех!», в котором он был ведущим.

*признан иноагентом на территории России.