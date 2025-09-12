Настя Ивлеева после «голой вечеринки» потеряла 400 млн руб. и жила на накопления

Карьера Насти Ивлеевой после скандальной «голой вечеринки» в конце 2023 года была полностью разрушена. Блогерша потеряла не только репутацию, но и около 400 миллионов рублей годового дохода.

Как пишет Forbes, после разразившегося скандала личный блог Ивлеевой покинули порядка 1,2 миллиона подписчиков. Кроме того, от нее отвернулись рекламодатели.

Как рассказал источник издания, после «голой вечеринки» Ивлеева осталась без работы и жила на накопления. Сейчас же она поняла, что надо снова зарабатывать и начала активно развивать соцсети.

В сентябре 2025 года Ивлеева осуществила первую рекламную интеграцию в своем Telegram-канале. По оценкам LiveDune, она заработала около 250 тысяч рублей.

Напомним, в ночь на 21 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка с дресс-кодом almost naked (почти голая). Мероприятие организовала Настя Ивлеева. Среди гостей были Ксения Собчак, Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Анна Asti и другие звезды. После вечеринки посетивших ее артистов начали «отменять»: их номера вырезали из новогодних телепрограмм, а концерты не состоялись.

Ранее сообщалось, что муж Насти Ивлеевой, телеведущий Филипп Бегак зарабатывает миллионы рублей. Такие деньги приносит строительная компания, которой он руководит с 2023 года.