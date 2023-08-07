Настя Ивлеева попросила дочь Ларисы Гузеевой плюнуть ей в лицом на съемках «Мальвины»

Съемки фильма «Мальвина» продолжаются в Москве. Главную роль в кинокартине сыграет блогер, телеведущая, актриса Анастасия Ивлеева. Помогает звезде войти в образ дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова, которая работает стилистом. Последний факт крайне удивил обладательницу миллионной аудитории в социальных сетях, пишет StarHit.

Работа над «Мальвиной» продолжилась после возвращения Ивлеевой из путешествия. Ранее актриса уже выкладывала фотографии со съемочной площадки в сценическом образе. И этот раз не стал исключением. Блогер выложила снимок в Сети, но не самой себя, а вместе с дочерью телеведущей Ларисы Гузеевой.

Судя по описанию фотографии, Ивлееву шокировала новость, что Бухарова не актриса, а гример. В этой же подписи главная героиня фильма зачем-то попросила стилиста «смачно харкнуть» ей в лицо. Видимо, блогер сделала это с долей присущей ей иронии.

Помимо Ивлеевой, дочери Гузеевой доводится иметь дело на съемочной площадке с актером Никитой Ефремовым. Еще совсем недавно девушка делилась, что иногда по утрам ей видится во взгляде артиста взгляд заключенного концлагеря. Бухарова выходила из секундного оцепенения после того, как быстро замазывала синеву под его глазами и вспоминала, что идет рабочий процесс.

Ранее сообщалось, что суд признал банкротом бар Анастасии Ивлеевой. Блогер проиграла дело предпринимателю Александру Мокрову на более чем 15 миллионов рублей. Из-за невозможности погасить долг ООО «Капельница групп», принадлежащая девушке, пройдет упрощенную процедуру ликвидации в скором времени.