Настя Ивлеева показала романтичное фото с новым мужем, которого скрывала от публики

Блогерша Настя Ивлеева перестала скрывать личную жизнь после того, как в декабре 2024 года неожиданно заявила, что вышла замуж. Недавно она опубликовала в блоге новое романтичное фото с супругом Филиппом Бегаком.

После скандальной «голой» вечеринки Настя переосмыслила свою жизнь и стала реже появляться в Сети. Сейчас она много путешествует и читает, а также готовится к созданию своих медиа. Вдохновляет ее второй муж, о существовании которого общественность узнала только месяц назад. Оказалось, что за все время своего отсутствия в Интернете Ивлеева влюбилась в ведущеге канала «Культура» и отправилась с ним в ЗАГС.

Первое время, когда СМИ рассекретили личность супруга блогерши, она никак не комментировала новости. Но потом стала размещать в блоге фото с ним, тем самым подтвердив все слухи. А на недавнем снимке молодожены и вовсе не скрывали своих чувств друг к другу. Настя широко улыбалась на камеру, пока Филипп обнимал ее и целовал.