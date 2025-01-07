«Христос Воскресе!»: Настя Ивлеева опозорилась, обратившись к фанатам в рождественскую ночь

Блогерша Настя Ивлеева перепутала праздники и поздравила поклонников в Рождество с Пасхой. Несмотря на то, что сообщение телеведущая довольно быстро удалила, ошибку заметили многие, включая знаменитостей.

В личном Telegram-канале Настя опубликовала два поста. В первом она написала: «С Рождеством Христовым!». А во втором добавила: «Христос Воскресе!». Пользователи Сети не упустили такую возможность и высмеяли блогершу. Подключилась к шуткам и журналистка Алена Жигалова.

«Для тех, кто только недавно приобщился, напоминаем: Пасха будет только в апреле», - обратилась Жигалова к Ивлеевой.

Напомним, что за последний год Настя сильно изменилась. Она пересмотрела свои взгляды на жизнь, стала чаще посещать церкви, путешествовать по России и меньше выходить на связь в Сети. Кроме того, телеведущая вновь вышла замуж. Ее избранником является Филипп Бегак. Он работает ведущим на телеканале «Культура».

Ранее Настя Ивлеева заговорила о детях после внезапной свадьбы.