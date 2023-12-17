Детям нужно помогать до момента взросления: Пригожин высказался о дочери, пережившей микроинсульт

Даная Пригожина, дочь известного продюсера Иосифа Пригожина, позиционирует себя как самостоятельная девушка, не нуждающаяся в помощи отца, даже несмотря на перенесенный микроинсульт. Звездный отец поддерживает такое мироощущение наследницы. Об этом муж певицы Валерии заявил в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

У 26-летней девушки уже есть своя семья — муж и ребенок. После родов она вышла на работу и стала трудиться в службе такси. По словам Данаи, платят мало, однако ей хватает. При этом дочери известного продюсера приходится работать без выходных.

Пригожин знает о положении дочери и поддерживает ее самостоятельность. Он считает, что детям нужно помогать до момента их взросления.

«Дети даны нам на временное хранение. Когда дочь обращается, тогда помогаю. Если нет — нет», — заявил шоумен.

Ранее сообщалось, что Иосиф Пригожин улетел на самолете в Минск спустя пять дней после госпитализации. Там у продюсера запланированы съемки в шоу.